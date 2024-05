Omicidio Senago | psichiatra Impagnatiello ‘narciso e astuto controllore di donne’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. (Adnkronos) – “Il narciso patologico, il manipolatore e l’di due esistenze femminili da tenere al guinzaglio con bugie e sotterfugi seriali è stato smascherato e ha dovuto improvvisamente decadere dal suo ruolo”. E’ in questo “crollo” che Giulia Tramontano, la donna della sua vita diventa “la nemica” e le 37 coltellate, che seguono lo smascheramento, sono l’atto “devastante e finale” del “risentimento” per chi portava in grembo Thiago. E’ in questo quadro che agisce Alessandrosecondo Raniero Rossetti, lo specialista in psichiatria incaricato dalla difesa dell’imputato, reo confesso, che parlerà nella prossima udienza del 10 giugno a Milano. Nella relazione di quindici pagine, depositata ieri alle parti, l’esperto tratteggia la personalità del 31enne con due sfaccettature: l’uomo che vive una relazione convenzionale con Giulia e il barman con forti ambizioni nel lavoro e “appagato” dall’altra donna (collega di lavoro) che lo desiderava e aspettava.