Omicidio di Pierina ultimatum dei figli a Manuela | D’ora in poi vie legali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Rimini, 28 maggio 2024 – Veleni e rancori. Gossip da condominio e tentativi di depistaggio. Non c’è pace in via del Ciclamino a Rimini, dove la sera del 3 ottobre scorsoPaganelli, ex infermiera in pensione, è stata massacrata con 29 coltellate. Rimini 11-10-2023 -Paganellli - famiglia Saponi Paganelli. © Manuel Migliorini / Adriapress. Mentre le indagini sul delitto proseguono nel più stretto riserbo, i principali sospettati continuano ad andare in tivù a raccontare la loro verità. A gettare dubbi e ombre. Anche sul passato di. E su quello che iavrebbero detto (o non detto) alla Procura.Bianchi, la nuora della 78enne uccisa in via del Ciclamino, la prima a ritrovare il corpo della donna il giorno dopo, è tornata a dire che, in passato, ha avuto un ammiratore segreto che le aveva mandato fiori e bigliettini.