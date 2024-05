Olympiacos Jovetic | La gara più importante Vincerà chi riuscirà a mantenere la calma

(Di martedì 28 maggio 2024) “Cerco di essere mentalmente pronto per la partita. Tutti siamo forti, tutti sappiamo giocare molto bene, ma chi è più calmo”. A parlare è Stevan, attaccante dell’ed ex Fiorentina, alla vigilia della finale di Conference League. “Sicuramente sarà la partita piùdella mia carriera. Ho fatto anche spareggi con la mia nazionale e anche quelli sono stati importantissimi. L’atmosfera dello stadio? Ovunque abbiamo giocato abbiamo avuto al seguito i nostri tifosi. Ordine pubblico? Secondo me non ci saranno problemi”, ha aggiunto. SportFace. .

