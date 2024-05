Olympiacos-Fiorentina tutti i numeri della finale di Conference League e dove vederla in Tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Ancora un’ultimaeuropea per le italiane. Dopo il trionfo dell’Atalanta in Europa, con un secco 3-0 rifilato ai campioni di Germania del Bayern Leverkusen, i tifosi italiani ci hanno fatto la bocca e adesso soprattutto quelliViola vogliono assaporare finalmente la vittoria. Laè volata ad Atene per disputare contro l’la secondadiconsecutiva. Il sogno è di rifarsipartita persa l’anno scorso contro il West Ham e di portare a casa una coppa europea che manca da 64 anni.: le parole di Italiano Se la ricorda bene ladi Praga, Vincenzo Italiano, che, molto probabilmente ai saluti, vuole chiudere in bellezza il suo ciclo rivoluzionario con la: “siamo più maturi, abbiamo più esperienza, conosciamo quella che è la preparazione e cosa necessita una