Oltre i 35 gradi | quando arriva il caldo vero le previsioni di Giuliacci

(Di martedì 28 maggio 2024) A differenza di quanto accaduto finora, quest'anno l'estate potrebbe essere meno calda degli anni passati. "La vera estate, con temperature sopra i 35, arriverà solo a luglio, mentre per tutto il mese di giugno non ci saranno vere e proprie ondate die, anzi, sono previste precipitazioni e temporali", ha dichiarato Mario, meteorologo, a “Fanpage.it”. Secondo l'esperto, sebbene “gli ultimi 5 anni abbiamo avuto la seconda, la terza, la quarta e la quinta estate più calda di sempre, quest'anno c'è qualche elemento che ci fa pensare che l'estate sarà meno calda, almeno inizialmente".ha spiegato che "chi porta ilè l'anticiclone africano”, che negli anni passati portava ondate digià a maggio, mentre “quest'anno non lo abbiamo visto affatto”.