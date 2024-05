Olimpiadi 2026 la proposta di Fondazione Milano-Cortina smentisce Malagò | non c’è piano B in caso la pista da bob non sia pronta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) VERONA – Non più tardi del 24 marzo scorso, quando l’appalto della nuovada bob diera già stato assegnato all’impresa Pizzarotti, il presidente del Coni Giovanniaveva dichiarato: “Se i tempi non saranno rispettati si ricorrerà a unB (unaall’estero, ndr). C’è sempre unB pronto”. In realtà non c’è traccia di una soluzione alternativa nell’eventualità che lada 125 milioni di euro in costruzione ai piedi delle Tofane non sia in grado di superare il pre-collaudo previsto nel marzo 2025. Basta leggere la “di programma” per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) elaborata da. Si tratta di un documento di duemila pagine che riguarda la sola organizzazione dei Giochi, non le strutture sportive, stradali e ferroviarie che sono invece di competenza di Società Infrastrutture(Simico).