Oggi l’addio a Maria Celina Beretti la volontaria deceduta a 29 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) In lutto la comunità di Castelnovo Monti per l’improvvisa morte della 29enne, trovata priva di vita in letto dai familiari domenica mattina, probabilmentea seguito malore di tipo cardiocircolatorio. La notizia, come abbiamo riferito nell’edizione del Carlino di ieri, ha sconvolto i cittadini di Castelnovo Monti e di tutta montagna. La famigliaè molto conosciuta: il papà Albertoè un noto veterinario dell’Appennino, la madreLuisa Muzzini si è sempre occupata del sistema sanitario ed è stata per diversiresponsabile del Distretto Asl di Castelnovo Monti. La figliaera tecnico veterinario, molto impegnata nelto, aveva appena concluso un anno impegnativo di servizio civile presso la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto; la sorella Claudia è in lista come consigliera alle prossime elezioni amministrative.