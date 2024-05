Oggi la Spagna riconosce la Palestina è una decisione storica | l' annuncio di Sanchez

Euro 2024, il calendario di tutte le partite: quando e dove gioca l’Italia - Euro 2024, il calendario di tutte le partite: quando e dove gioca l’Italia - Scopriamo il calendario delle partite di EURO 2024, quando e dove si gioca, con grande attenzione alle date che coinvolgono gli azzurri. blitzquotidiano

Spagna, Norvegia e Irlanda riconoscono la Palestina. Ira di Israele: "Premio per i terroristi" - spagna, Norvegia e Irlanda riconoscono la Palestina. Ira di Israele: "Premio per i terroristi" - oggi, a una settimana dall’annuncio, spagna, Norvegia e Irlanda hanno riconosciuto ufficialmente l’esistenza di uno Stato palestinese. I tre Paesi europei hanno sottolineato l’importanza simbolica di ... ilgiornale

Il ministro Sikorski: non escludo truppe polacche in Ucraina - Il ministro Sikorski: non escludo truppe polacche in Ucraina - Roma, 28 mag. (askanews) – La Polonia non esclude a priori l’ipotesi di inviare proprie truppe in Ucraina. A confermarlo, in un’intervista a Repubblica e al consorzio Lena, è il ministro degli Esteri ... askanews