Oggi il vertice in Comune coi tifosi Per la Spal ci sarà il dg Di Taranto

(Di martedì 28 maggio 2024) I tempi per l’annuncio del nuovo responsabile dell’area tecnica non sono ancora maturi, ma dovrebbe essere ormai questione di giorni. La pista che porta a Giuseppe Magalini è ancora aperta, però il direttore sportivo del Catanzaro si è preso ancora un po’ di tempo per decidere cosa fare del proprio futuro. Il suo contratto col club calabrese è in scadenza e probabilmente si andrà verso una separazione, ma Magalini ha sul piatto anche altre offerte oltre a quella proveniente da Ferrara. A partire dal Pisa, che gli consentirebbe di restare in serie B, una categoria nella quale ha dimostrato di poter fare la differenza anche nella stagione ormai conclusa. Laperò ha fretta di chiudere la partita per il direttore sportivo, e se nonquello del Catanzaro sono già pronte due alternative: un uomo mercato di esperienza e uno giovane.

Boston, un'altra rimonta: 4-0 a Indiana e Finals dopo 2 anni - Boston, un'altra rimonta: 4-0 a Indiana e Finals dopo 2 anni - Una tripla di White a 43" dalla sirena lancia i Celtics. Dal 6 giugno la sfida decisiva con la vincente di Dallas-Minnesota (serie 3-0) ... gazzetta

Biella scende in piazza per l’influencer Siu, ancora in ospedale: “Non vogliamo più avere paura” - Biella scende in piazza per l’influencer Siu, ancora in ospedale: “Non vogliamo più avere paura” - Presidio nel centro di Biella per sostenere l’influencer Soukraina El Basri, nota come Siu. Un centinaio di persone per dirle “ci siamo e ti crediamo”. La donna, uscita dal coma, versa ancora in ... fanpage

Playoff Serie C, oggi le due semifinali di andata: Avellino ancora favorito, ma occhio al Vicenza. Orari e dove vederle - Playoff Serie C, oggi le due semifinali di andata: Avellino ancora favorito, ma occhio al Vicenza. Orari e dove vederle - Penultimo atto dei Playoff di Serie C con un solo grande assente: il Padova, eliminato dal Vicenza. Con i veneti, a giocarsi l`ultimo posto per la prossima Serie. calciomercato