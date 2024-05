Oceania 2 | domani il trailer oggi il primo poster

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 28 maggio 2024) Disneysvelerà ildell’atteso2, sequel del fortunato film d’animazione targato Walt Disney Animation. L’annuncio è arrivato via social poco fa, ed è stato accompagnato tra l’altro dal lancio del(lo trovate in fondo alla pagina).2, come noto, sarà uno degli eventi della stagione cinematografica invernale, esso porterà ancora una volta Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson come doppiatori originali (qui un video dalla sala di registrazione) dei protagonisti Vaiana ed il semi-dio Maui. Il lancio nelle sale italiane è stato fissato per il 27 novembre, in contemporanea con la release USA.in live action: gli ultimi aggiornamenti Dave Derrick Jr., che ha lavorato al film originale come story board artist, è il regista del sequel.