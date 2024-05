Occhio al wangiri 2 0 come si evolve la truffa dello squillo

(Di martedì 28 maggio 2024) Convinto di stare avviando una telefonata, l'utente è in realtà è già connesso e ciò che sente è il suono di squilli registrati.

La truffa telefonica dello squillo (wangiri) si evolve e diventa pericolosissima! - La truffa telefonica dello squillo (wangiri) si evolve e diventa pericolosissima! - Si evolve la truffa telefonica dello squillo, e diventa ancora più pericolosa. Ecco cosa sta succedendo e come difendersi. tech.everyeye

Truffe svuota-conto, ecco quali sono i numeri di telefono a cui non rispondere mai - Truffe svuota-conto, ecco quali sono i numeri di telefono a cui non rispondere mai - Una delle truffe che sta mietendo più vittime in questo periodo è senza ombra di dubbio quella dello squillo senza risposta, un raggiro ribattezzato "wangiri". Facendo leva sulla semplice curiosità ... ilgiornale

La truffa del messaggio Whatsapp si fa sempre più agguerrita: occhio al messaggio! - La truffa del messaggio Whatsapp si fa sempre più agguerrita: occhio al messaggio! - Ancora una volta, siamo qui a parlare dei tentativi di truffa che colpiscono sempre più gli anziani. Fondamentale alzare la guardia. tech.everyeye