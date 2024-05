Occhi sulle opere del Pnrr Nasce una cabina di regia

(Di martedì 28 maggio 2024) Istituita nella mattina di ieri, nella Prefettura di Pistoia, ladi coordinamento relativa agli interventi sul territorio legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che anche nella nostra provincia sono numerosi e economicamente rilevanti. Il Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha partecipato, insieme agli altri Prefetti delle province italiane, alla riunione in videoconferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in collegamento dalla prefettura di Roma. Presenti al briefing anche il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto. Nel corso dell’incontro è stata formalizzata l’istituzione, a livello provinciale, delle Cabine di coordinamento per il monitoraggio dellefinanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Monte Argentario (Grosseto), 21 maggio 2024 – Quando i carabinieri sono entrati nella cabina della nave da crociera hanno trovato un fagottino che ormai non poteva avere più alcun bisogno di soccorso. La sua vita è durata due giorni, da venerdì a domenica, e i motivi per i quali si è consumata ... lanazione

Per la morte del piccolo i carabinieri hanno fermato la madre, una 28enne addetta ai servizi della nave . La donna però condivideva la piccola stanza a bordo con altre due colleghe che affermano di non aver mai visto o sentito il bimbo.Continua a leggere fanpage

