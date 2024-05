Oaktree-Inter la nuova proprietà fissa l’OBIETTIVA | scelta SORPRENDENTE

(Di martedì 28 maggio 2024) L’obiettivoto dal fondo americano, nuovo proprietario dell’, per la prossima stagione. I dettagli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettiviti fondo americanoper l’. OBIETTIVI– «Sarà garantita ampia autonomia a chi gestisce i destini dell’area e si continuerà a seguire un modello vincente di lavoro: .

L'Inter raggiunge il Milan nella sfera calcistica americana. La proprietà del club campione d'Italia è ufficialmente passata alla Oaktree capital management a causa del mancato saldo del prestito triennale che il fondo americano aveva concesso a Steven Zhang nel maggio del 2021 per colmare le ... ilfoglio

Il passaggio di consegne è ormai ufficiale. Dopo il mancato pagamento da parte della società Suning di Steven Zhang di un prestito da 275 milioni di dollari, l’Inter cambia proprietà ed entra a far parte del gruppo Oaktree . Di cosa si occupa questo fondo ? Oaktree è una società americana ... cultweb

Inter, da Zhang a Oaktree c’è già una differenza. Ora spinta sui ricavi dagli USA - Inter, da Zhang a Oaktree c’è già una differenza. Ora spinta sui ricavi dagli USA - La sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi: "Si inizia a intravedere già un chiaro stacco nel passaggio dal vecchio azionista, un gruppo industriale cinese, al nuovo che è un fondo di debito ... fcinter1908

Rinnovo Lautaro, Oaktree gioca a ribasso | O le parti si vengono incontro o “el Toro” può andar via - Rinnovo Lautaro, Oaktree gioca a ribasso | O le parti si vengono incontro o “el Toro” può andar via - Oggi in viale della Liberazione ci sarà il primo vertice tra i manager del fondo americano Oaktree, ora al timone dell'Inter, e la dirigenza nerazzurra. Uno dei temi più caldi è quello inerente al rin ... sportpaper

