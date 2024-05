Oaktree convoca l’assemblea | l’Inter pronta a ripartire – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)si appresta a vivere una nuova era: nella prossima settimana spazio all’elezione del nuovo CdA.sta già dettando le prime linee guida, scrive Tuttosport. INCONTRI – Nella giornata di oggi andrà in scena il primo incontro trae Simone Inzaghi, tra circa una settimana invece è statatadei soci che eleggerà nuovo presidente e CdA del. I membri del consiglio saranno eletti nella riunione del 4 giugno. Il fondo californiano non vuole perdere tempo:sarà operativa a partire dalla prossima settimana dopo aver preso in pegno il club da Suning. Dopo l’incontro di mercoledì scorso tra Beppe Marotta, Antonello, Katherine Ralph e Alejandro Cano, oggi i dirigenti difaranno una prima chiacchierata con l’allenatore.