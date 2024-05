Nuovo piano si punta a 2 miliardi di ricavi

(Di martedì 28 maggio 2024) Rina (in foto l’ad Carlo Luzzatto) ha presentato ilstrategico con l’obiettivo di raggiungere quota 2di euro diorganici al 2030 e il 20% di margine operativo lordo. Approvato il bilancio 2023 che vedepari a 797 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2022, e un Ebitda del 13%.

