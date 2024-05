Nuovo attacco a Rafah un missile su un edificio di civili | almeno 7 morti

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – L'esercito israeliano continua a colpire. Lo ha fatto anche questa notte, all’indomani della strage degli sfollati con 45, quasi tutti donne e bambini, e le ‘scuse’ di Netanyahu che ha parlato di un “un tragico incidente”. È di settee sei feriti il primissimo bilancio delle vittime nel raid di questa notte, l’Idf ha colpito il nord-ovest di: una “zona brulicante di tende e sfollati”, come riporta al Jazeera. Unè caduto su undi fortuna pieno di: “Era considerata una zona sicura”, ha detto una testimone all'emittente qatariota. Segui la diretta qui sotto Altriinisraeliano su

