Nuovo allenatore Cesena i motivi dell’addio di Toscano | 2 nomi per il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) C’è grande fermento in casadopo la promozione in Serie B. Il club bianconero è tornato in cadetteria dopo 6 anni e con un fallimento di mezzo. La nuova proprietà ha grandi ambizioni e punta a una stagione di tutto rispetto. Il primo punto all’ordine del giorno sul taccuino della dirigenza riguarda la scelta deldel: la separazione con Mimmo, protagonista della promozione dalla Serie C, è ormai imminente. IdiSecondo i rumor che arrivano da, idella separazione con Mimmosarebbero da ricercare nel prolungamento di contratto: l’avrebbe chiesto un biennale, il ds Artico sarebbe stato inamovibile nel confermare il rinnovo automatico di una stagione scattato come clausola nel contratto già in vigore.