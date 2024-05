(Di martedì 28 maggio 2024) L’intelligenza artificiale nelle scuole è un progetto entrato in vigore intorno agli anni novanta, nato con lo scopo di interpretare la lezione nel modo più interattivo possibile. A, usando in maniera inopportuna l’IA, si rischia che gli alunni possano limitarsi a copiare attraverso siti web o applicazioni. Una di queste è "Chat Gpt", nella quale gli studenti possono comunicare con un robot ponendogli domande utili sull’argomento o compiti che dovranno affrontare nei giorni seguenti. L’abuso dipuò tra l’altro causare danni fisici permanenti, come il calo della vista. Molti degli alunni possono usufruire di videogiochi, social media come Instagram, YouTube e tik tok non seguendo al meglio la lezione, prendendo brutti voti, note disciplinari o addirittura il sequestro del dispositivo.

Esplorare l'influenza della socializzazione e della formazione sui ruoli di genere , evidenziando le frasi stereotipate da eliminare e proponendo giochi per imparare nuove strategie a scuola , richiede una riflessione approfondita su come queste dinamiche operino a diversi livelli educativi. Ne ... orizzontescuola

Uno studio del Ministero dell'Ambiente e del progetto Reduce ha evidenziato che nelle mense delle scuole Italia ne un terzo dei pasti preparati finisce buttato via, con una media di 120 grammi di cibo sprecato al giorno per ogni bambino. L'articolo In Italia si buttano 1,5 miliardi di Kg di cibo ... orizzontescuola

Nuove tecnologie per migliorare la scuola - nuove tecnologie per migliorare la scuola - Dalla didattica interattiva alla collaborazione tra studenti e insegnanti, così è stato possibile superare gli anni della pandemia ... ilrestodelcarlino

La Scuola Daro come luogo d’incontro tra culture - La scuola Daro come luogo d’incontro tra culture - Il centro di socializzazione e integrazione vuole aprirsi ancora di più alla popolazione proponendo momenti di ritrovo liberi per tutti ... laregione.ch

Treviso. Bus, sconti per l’ultima settimana di scuola: «Ma controlli potenziati: giù chi non paga» - Treviso. Bus, sconti per l’ultima settimana di scuola: «Ma controlli potenziati: giù chi non paga» - TREVISO - Mom lancia per la prima volta gli sconti per spingere i ragazzi a pagare il biglietto fino all’ultimo giorno di scuola. E parallelamente annuncia che nella prima settimana di ... ilgazzettino