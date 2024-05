Nuove fibrillazioni tra Taipei e Pechino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 28 maggio 2024) È tornata a crescere la tensione a Taiwan. Negli scorsi giorni,ha schierato navi e aerei nei pressi dell’isola, conducendo delle esercitazioni militari: una mossa che ha avuto luogo fondamentalmente in coincidenza dell’insediamento, avvenuto lunedì della settimana scorsa, del nuovo presidente taiwanese, William Lai. Non è d’altronde un mistero che il Dragone non abbia apprezzato la vittoria dello stesso Lai alle elezioni presidenziali di gennaio: il Pcc accusa infatti storicamente il suo schieramento, il Partito progressista democratico, di “separatismo”. Non solo. La Repubblica popolare ha addirittura definito la propria esercitazione militare come una “punizione” per il discorso d’insediamento del neopresidente, durante il quale ha detto che le due sponde dello Stretto di Taiwan “non sono subordinate l'una all'altra”.