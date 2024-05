Nuova sede fiorentina per Assopellettieri

(Di martedì 28 maggio 2024), l’associazione delle imprese italiane di pelletteria aderente alla Confindustria e a Confindustria Moda, ha inaugurato la suaa Firenze, la prima nel distretto toscano. I nuovi uffici si trovano in via delle Cascine 35, nel complesso della Manifattura Tabacchi Firenze, storica fabbrica di sigari dismessa dal 2001 e trasformata oggi in un complesso edilizio contemporaneo a pochi passi da piazza Puccini, un mix di moda, design e retail, con concept store, atelier, spazi di co-working e fashion hub, come il Polimoda. La scelta di aprire unasul territorio toscano, con centro a Firenze, nasce dal desiderio dell’Associazione (nella foto la presidente Claudia Sequi) di essere sempre più al fianco - anche fisicamente - delle aziende del comparto.

