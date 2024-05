Nuova Fiat Abarth Giannini | la Spettacolo ha 247 CV a benzina

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 28 maggio 2024) Sesta pensando di abbandonare definitivamente il progetto di una595 con motore termico, in favore della versione a batterie, ecco che il preparatoreha pensato ad una soluzione (esagerata) per mantenere la versione a. Arriva infatti la, pepatissima rivisitazione della595 del 2012, con addirittura 247 CV. Il motore è il già noto 1.4 litri T-Jet utilizzato sulla versione di serie. La coppia tocca i 360 Nm. La, decorata con stravaganti modifiche visive e meccaniche, verrà realizzata in una tiratura limitata di 200 unità. Il prezzo, però, non sarà alla portata di tutto. Serviranno ben 133.000 € per acquistarla. Sul sito del preparatore italiano nato nel 1917, attivo supporter disino agli anni ’80, è possibile personalizzare l’auto e richiedere un preventivo.