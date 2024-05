Non temo le tante ore al lavoro Fare il medico è il mio sogno Aspiranti dottori alle prese col primo test

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - Amano poco i social, si informano online e guardano con ottimismo al futuro, anche se “la preoccupazione per unnte di guerre e di minacce nucleari” c’è. Ecco i giovanissimicon ilper Medicina. Prevalgono le ragazze. “Siamo noi le più brave nello studio”, scherza un gruppetto di amiche mentre attende, di fronte alla Fortezza da Basso, di entrare per affrontare la prova, il cui inizio è previsto oggi13. A Firenze si sono dati appuntamento quasi 1400 candidati, provenienti dal capoluogo toscano, Prato e Pistoia. I posti complessivi disponibili (provvisori) sono 528 per Medicina e chirurgia e 35 per Odontoiatria e protesi dentaria. Dopo le polemiche e la sentenza del Tar del Lazio che ha annullato gli esami Tolc dello scorso anno, decisione poi in parte rovesciata dal Consiglio di Stato, quest’anno si cambia ancora.