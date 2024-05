Non solo Napoli | parla Fabio Capello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Hato nondelai microfoni di Sport Mediaset dagli European Soccer Awards in Sardegna. Di seguito le sue dichiarazioni. “La vittoria di Gasperini, contro una squadra imbattuta, è stata qualcosa di eccezionale, soprattutto per la base di partenza. L’Atalanta non è una di quelle squadre che normalmente competono per vincere trofei europei e lui è stato assolutamente il più bravo di tutti”. Non: il valzer degli allenatori… “Chi avrà il compito più difficile tra Conte, Fonseca e Thiago Motta? Tutti e tre. È difficile sceglierne uno perché Conte deve recuperare il valore del, lo ha perso e non è in nessuna coppa, aspetto che lo favorisce. Lavoreràsu campionato e Coppa Italia, un pensiero in meno.