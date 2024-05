Non solo frociaggine tutte le gaffe di Papa Francesco | Non si tiene

(Di martedì 28 maggio 2024) Quella sulla “” nei seminari è unache ha riportato l’omofobia dialla ribalta. Ma non è l’unicadegli anni di pontificato di José Bergoglio. Spesso, quando alza gli occhi dal testo scritto,dice cose interessanti o imbarazzanti.Leggi anche:, dopo il caso “” arrivano le scuse (e i chiarimenti) È difficile, «Non si», dice qualcuno nel suo “cerchio”, sospirando. Si nota un certo nervosismo ai piani alti della Santa Sede. Per esempio, ieri è stato impedito ai giornalisti di avvicinare il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, che andava a celebrare una Messa a Santa Maria Maggiore. Insomma, non è possibile ottenere qualche chiarimento nel merito della vicenda.

Non è la prima volta che il pontefice deve fare marcia indietro. La Santa Sede non conferma l'uso della parola «frociaggine», ma porta le scuse del Papa : «Non voleva offendere o esprimersi in termini omofobi. In Chiesa spazio per tutti, così come siamo» vanityfair

