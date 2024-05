Non è contro nessuno Sanchez riconosce la Palestina | drammatico passo falso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato oggi che il riconoscimento dello Stato palestinese "non è" e che il suo "unico obiettivo" è "contribuire a far sì che israeliani e palestinesi raggiungano la pace". Il leader socialista ha pronunciato un disocrso istituzionale per riferire su questa "decisione storica", parlando in spagnolo e in inglese dal Complesso della Moncloa, prima della riunione settimanale del Consiglio dei Ministri in cui verrà approvato questo riconoscimento congiuntamente all'Irlanda e Norvegia.ha definito "storica" la decisione e ha affermato che la Spagna "nonrà cambi sulle linee di frontiera del 1967 che non siano concordati fra le parti". Ha specificato inoltre che lo Stato cheMadrid include Cisgiordania e Gaza "collegate da un corridoio, con Gerusalemme est come capitale e l'Autorità Palestinese come autorità nazionale".