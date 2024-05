Non accettiamo nudità nella nostra cultura La first lady nigeriana critica duramente Meghan Markle

(Di martedì 28 maggio 2024) Il look dinon è passato di certo inosservato in Nigeria. Durante una visita con il marito Harry, l’attrice si è presentata con un abito color pesca senza maniche e con la schiena scoperta , ma è stata considerata fuori luogo, anche dalla. La senatrice Oluremi Tinubu, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, in un discorso pubblico che si è tenuto per il primo anno in carica del marito Bola Tinubu, rivolgendosi al pubblico ha parlato delle donne del Paese “che certamente non vogliono imitare e cercare di emulare le star del cinema americano. Vediamo come si vestono e il messaggio qui è che dobbiamo salvare i nostri figli. Non avremo il Met Gala, non. Non è bello.

