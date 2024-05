Nocera Inferiore 80enne cade dal tetto di casa | ricoverato

(Di martedì 28 maggio 2024) Un uomo di 80 anni ha ricevuto il soccorso dell’ambulanza, a, dopo un grave accaduto. Infatti, l’si trovava suldel proprio capannone a causa di lavori di riparazione effettuati su di esso. All’improvviso, nel corso dei lavori, ildel capannone della struttura ha ceduto. L’uomo, per colpa di questa disgrazia, è caduto giù da oltre 3 metri di altezza. Il signore diè stato, dunque, trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dopo essere stato soccorso dall’ambulanza medicalizzata di Cava de’ Tirreni. Per ora non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’. Segui ZON.IT su Google News. .

La 27enne era stata investita la notte del 5 maggio in via Leopardi; è deceduta tre giorni dopo nell'ospedale del Salernitano, i genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi.Continua a leggere fanpage

Tempo di lettura: < 1 minuto l’unione si fa rosa a Nocera Inferiore per l’evento benefico in programma il prossimo 27 maggio quando il Teatro Diana ospiterà, a partire dalle 20, “Uniti per la Ginecologia” , una raccolta fondi utile ad acquistare due tiralatte da donare all’Ospedale Umberto I di ... anteprima24

Nocera Inferiore, Saporitissimo fa tappa in città dal 30 maggio al 2 giugno - nocera inferiore, Saporitissimo fa tappa in città dal 30 maggio al 2 giugno - Dopo le tappe di Napoli e Sorrento, dal 30 maggio al 2 giugno, in piazza Diaz, a nocera inferiore, si svolgerà la prima edizione di Saporitissimo, l'evento dedicato a ... ilmattino

Nocera Inferiore, «Un campione per amico»: quattro big dello sport in campo per educare i più piccini - nocera inferiore, «Un campione per amico»: quattro big dello sport in campo per educare i più piccini - «Siamo molto felici di toccare con questo tour la città di nocera inferiore sostenendo come Banca, ormai da tredici anni, un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e ... ilmattino

Europee, Commissione Antimafia: sette i candidati 'impresentabili' - Europee, Commissione Antimafia: sette i candidati 'impresentabili' - Tre sono candidati di Fi-Noi moderati-Ppe, due FdI, uno del Pd e una di Stati Uniti d'Europa ... adnkronos