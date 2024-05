No questo programma televisivo israeliano non è stato violato da un hacker libico

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 26 maggio 2024 èpubblicato su Facebook un video che mostra la trasmissione di un, con in sovraimpressione scritte in ebraico, essere interrotta e al suo posto, in televisione, comparire una persona con una maschera ripresa dal fumetto “V for Vendetta” e alcune scritte in arabo. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Il momento in cui, secondo quanto riferito, il Canale 14da un.». Si tratta di un video modificato, che veicola una notizia falsa. Il momento delmostrato nel filmato oggetto di analisi ètrasmesso su Channel 14, emittente commerciale israeliana, il 24 marzo 2024. Nel filmato originale la trasmissione non viene interrotta in alcun modo e non compare mai la persona con la maschera di V for Vendetta.

