No all’autonomia differenziata | così vincerà la logica del profitto

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 25 maggio a Napoli in 50mila hanno attraversato la città, scandendo forte e chiaro il proprio no, che verrà votata alla Camera immediatamente dopo le elezioni europee. Lo hanno fatto dal palco in particolare i costituzionalisti Azzariti e Villone, la portavoce dei comitati e del Tavolo NOAD Boscaino e Landini, segretario della Cgil, concludendo la manifestazione della Via Maestra. Nel frattempo, leggevamo con sconcerto dal sito della Presidenza del Consiglio alcune dichiarazioni del ministro Calderoli, in merito alla pubblicazione di una nota dell’Episcopato Italiano che avversa, coerentemente con quanto la Cei sta dichiarando da molto tempo, l’Autonomia. Il ministro esprime il proprio stupore per la pubblicazione del documento che riporta “dichiarazioni senza aver avuto occasione di dialogare con la Cei, nonostante delle interlocuzioni fossero già state avviate e avessimo dato la nostra ampia disponibilità ad un confronto nel merito e sui contenuti”.

