(Di martedì 28 maggio 2024) "Non vogliamo qui Giambattista, se ne vadano altrove". "Giambattista" è il nome di un enormeagri-che, secondo il progetto presentato dalla società Lilo Solar srl di Roma, sorgerà su prati coltivati ad erba medica e pomodori a ridosso della via Emilia tra Sant’Ilario e Calerno su una superficie di 175,121 ettari; l’estensione dell’area occupata dagli "specchi" sarà quasi pari a quella dell’intera frazione: 81,876 ettari. Secondo l’azienda romana, che investe sull’opera 68 milioni di euro, a regime il parco avrà una potenza nominale complessiva pari a 80 MWp, che saranno poi immessi sulla rete tramite un elettrodotto interrato di 2 km; è prevista una "vita utile di esercizio stimata" in circa 30 anni al termine della quale si procederà al "completo smaltimento con ripristino delle aree interessate", che attualmente sono di proprietà di privati reggiani.

"No al mega impianto fotovoltaico" - "No al mega impianto fotovoltaico" - Il progetto della Lilo Solar di Roma prevede l’occupazione di oltre 81 ettari nei pressi di villa Spalletti-Trivelli ... ilrestodelcarlino

Mega distesa di batterie: "C’erano luoghi più adatti" - mega distesa di batterie: "C’erano luoghi più adatti" - La questione è l’impianto Bess, quella mega distesa di gigantesche batterie per accumulo di energia green in via Postignano, in uno degli spicchi più belli delle colline pisane. "A Fauglia l’attuale ... lanazione

Neuralink di Elon Musk: la Fda dà il via libera al secondo impianto di chip nel cervello - Neuralink di Elon Musk: la Fda dà il via libera al secondo impianto di chip nel cervello - Dopo il successo parziale del primo impianto, Neuralink ottiene il via libera per una nuova sperimentazione con miglioramenti tecnici. Entusiasmo e speranza per il futuro dei dispositivi cerebrali ... milanofinanza