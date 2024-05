Nigeria | attacco a un villaggio con vittime e 150 rapiti

(Di martedì 28 maggio 2024) Inc’è stato un tragicoha colpito unnel centro-ovest della, provocando ottoe il rapimento di circa 150 persone. Le autorità locali hanno confermato l’evento il 27 maggio. La sera del 24 maggio, alcuni uomini armati hanno attaccato ildi Kuchi, nello stato del Niger. Aminu Najume, un funzionario locale, ha riferito all’Afp che gli assalitori sono arrivati in moto e sono rimasti nelper circa tre ore. Impatto sullee rapporto con Boko Haram: Una fonte delle Nazioni Unite ha confermato i numeri forniti dalle autorità locali. L’agenziana di gestione delle emergenze, Sema, ha dichiarato che più di cento persone sono state rapite. È difficile determinare il numero esatto degli ostaggi perché molti abitanti si rifugiano nella boscaglia per giorni.

Più di 100 studenti di una scuola in Nigeria sono stati rapiti nella città di Kuriga, nel nord-ovest del Paese: lo hanno riferito dei testimoni citati dalla Bbc. Gli alunni si trovavano... ilmattino

Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato di Palestina e altre notizie interessanti - Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato di Palestina e altre notizie interessanti - Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, nonostante le veementi proteste di Israele. Madrid, Dublino e Oslo hanno quindi affermato di voler accelerare gli ... limesonline

Otto persone uccise e 150 rapite nell’attacco a un villaggio nel centro della Nigeria - Otto persone uccise e 150 rapite nell’attacco a un villaggio nel centro della nigeria - Alcuni uomini armati hanno attaccato un villaggio nel centro-ovest della nigeria, uccidendo almeno otto persone e rapendone circa 150, hanno affermato il 27 maggio le autorità locali. Leggi ... internazionale

Rinforzi in attacco, da Greenwood a David: i 6 nomi seguiti dal Napoli - Rinforzi in attacco, da Greenwood a David: i 6 nomi seguiti dal Napoli - Il Corriere dello Sport riferisce i nomi di sei attaccanti richiesti dal Napoli per quanto riguarda la prossima stagione. areanapoli