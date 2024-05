Nidi gratis in Toscana dal 29 maggio al via le domande

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 282024 – La Regionegarantisce un contributo economico alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, daid’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari. Sono stati approvati sia il bando regionale rivolto ai Comuni per la loro adesione a, che il bando rivolto alle famiglie per l'anno educativo 2024/2025 e l’elenco dei servizi per la prima infanzia presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi regionali. Le famiglie potranno presentare ledalle ore 9 del giorno 29fino alle ore 18 del 27 giugno, esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite Spid, Cie, Cns). “Da domani le famiglie con bambine e bambini residenti inpotranno presentare domanda per i”.

