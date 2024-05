Nicola quel fioretto per la salvezza Promessa mantenuta | si taglia i capelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Empoli, 28 maggio 2024 –la volta che col Crotone si salvò a scapito dell’Empoli promise di tornare a casa in bici e così fu. Stavolta Davideha scelto dirsi iper festeggiare laappena ottenuta sulla panchina azzurra. Unache aveva fatto al suo parrucchiere, Alessandro Baviello, titolare di un noto salone in città. E così è stato: stamani, 28 maggio, l’allenatore si è presentato alle 9,30 del mattino perre la sua folta chioma. “Non è una cosa da poco”, aveva detto a suo tempo. La foto, pubblicata sui social dallo stesso Baviello, è stata particolarmente apprezzata dai tifosi azzurri. Un taglio dinon certo radicale, ma comunque significativo per un allenatore entrato ormai nel cuore della città.