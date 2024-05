NICCO esce il 31 maggio con TI RICORDI DI NOI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 28 maggio 2024)è disponibile dal 31in radio e sui digital store con “TIDI NOI”, il nuovo singolo che racconta i momenti felici e quelli tristi in una relazione. Andiamo a saperne di più. “Tidi noi” difuori il 31Dal 312024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Tidi noi”, il nuovo singolo di. Cosa rappresenta “Tidi noi”? “Tidi noi” è un brano che rispecchia tutti i giovani ma anche un pubblico più ampio. Parla di un ragazzo che ricorda i momenti felici insieme a quella ragazza, momenti spensierati e nel testo è come se stessero parlando tramite una telefonata. Si tratta di un brano che evidenzia l’incertezza della relazione e quasi un voler tornare indietro ai momenti felici tramite anche delle domande presenti proprio nel ritornello, nel quale questo ragazzo chiede proprio “perché se ifanno piangere mi gridi vattene?”.