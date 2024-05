Neonato ritrovato morto sugli scogli individuata la madre | una 13enne italiana

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024) ricoverata in ospedale per una setticemia Nei giorni scorsi il corpo senza vita di unè stato rinvenuto tra glia Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il cadavere, ancora con il cordone ombelicale attaccato, era all’interno di uno zaino abbandonato, nella vicinanze degli imbarcaderi per la Sicilia.. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione e al rintraccio delladel: una ragazzina di appena 13 anni, di nazionalitàe residente a Villa San Giovanni. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe partorito in casa da sola, senza alcun tipo di assistenza medica. La ragazza è stata poi trasportata in ospedale dai genitori per le cure del caso, risultando affetta da setticemia, una grave infezione che è una complicanza frequente dei parti non assistiti.