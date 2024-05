Neonato morto sugli scogli la mamma è una tredicenne italiana di Villa San Giovanni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Reggio Calabria, 28 maggio 2024 – È unala madre deltrovatodomenica, abbandonato tra gliSan, nel Reggino. Il corpicino del piccolo, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, si trovava all'interno di uno zaino nelle vicinanze degli imbarcaderi per la Sicilia. La ragazzina è stata rintracciata nell'abitazione dei genitori dai carabinieri e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, che stanno svolgendo le indagini su delega della Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni. Nei giorni scorsi la giovanissima è stata portata in ospedale e ricoverata perché affetta da setticemia, conseguenza del parto che sarebbe avvenuto nello scorso fine settimana. Si attende intanto l'esito dell'autopsia sul corpo delper accertare se quando è stato partorito era già, oppure se il decesso sia avvenuto successivamente e quindi quali siano state le cause.