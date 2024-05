Neonato abbandonato tra gli scogli a Villa San Giovanni ora ci sono degli indagati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Un caso che ha scioccato l’Italia, quello andato in scena domenica 26 maggio: il corpo senza vita di un, con il cordone ombelicale ancora attaccato, è stato rinvenuto all’interno di uno zainotra gliSan, nelle vicinanzeimbarcaderi per la Sicilia. Questa drammatica scoperta ha dato avvio a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni di Reggio Calabria, guidate rispettivamente daBombardieri e Roberto Di Palma.Leggi anche: Sorprende i ladri a casa sua e ne uccide uno. Ora è indagato per omicidio Le indagini, svolte congiuntamente da carabinieri e Squadra Mobile, hanno portato al rintracciamento della persona che ha partorito il: si tratta di una tredicenne affetta da deficit cognitivo.