Neonata trovata morta tra gli scogli rintracciata la madre | è una 13enne

(Di martedì 28 maggio 2024) Reggio Calabria, 28 maggio 2024 –ladellasenza vita, trovato con ancora il cordone ombelicale attaccato, tra glia Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpicino era all’interno di una busta di plastica (leggi qui). Si tratta di una tredicenne di nazionalità italiana. La ragazza è stata individuata nell’abitazione dei genitori, a Villa San Giovanni, dai carabinieri e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, che stanno svolgendo le indagini su delega della Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni. La giovane è stata portata in ospedale e ricoverata perché affetta da setticemia, conseguenza del parto che sarebbe avvenuto nello scorso fine settimana in circostanze sulle quali sono in corso le indagini degli investigatori.