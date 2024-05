Neonata trovata morta in spiaggia | la madre ha 13 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Una tragica scoperta ha scosso Villa San Giov, in provincia di Reggio Calabria, la mattina di domenica 26 maggio. Unaè statatra gli scogli, con il cordone ombelicale ancora attaccato, all’interno di uno zaino abbandonato vicino agli imbarcaderi per la Sicilia. Dopo un giorno di intense indagini, le forze dell’ordine hanno identificato ladella piccola: una ragazzina di soli 13. La 13enne, di nazionalità italiana, è stata rintracciata nella sua abitazione di famiglia a Villa San Giov, dove risiede con i genitori. Data la sua giovane età, gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo sull’identità della minore e sulle circostanze esatte dell’accaduto. Tuttavia, è emerso che la ragazza era in gravi condizioni di salute quando è stata, rendendo necessario il suo immediato trasporto in ospedale.