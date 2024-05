Nemi festeggia la 91° Sagra delle Fragole | appuntamento per domenica 2 giugno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, incantevole borgo del Lazio, è pronta a celebrare unasue tradizioni più amate con la 91°e Mostra dei Fiori. L'evento, che si terrà, sarà una giornata ricca di attività e sorprese, ospite d'onore: Metis Di Meo, autrice e conduttrice Rai, e Francesca Giubelli, la prima influencer italiana creata con intelligenza artificiale certificata da Meta. Un'edizione speciale in un borgo da sogno Questa edizione assume un significato ancora più speciale poichéè stata recentemente riconosciuta come uno dei Borghi più Belli d'Italia. Questo prestigioso riconoscimento aggiunge ulteriore lustro alla celebrazione, che si svolgerà in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica, con il suggestivo Lago dia fare da sfondo.