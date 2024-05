Nella periferia sud-est di Roma si trova una delle ultime trattorie veramente popolari

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 28 maggio 2024) In questo mare magnum di carbonare a 28 euro ci prendiamo la briga - e anche il rischio – di dirvi che esistono ancora dei posti normali. Quei locali in cui una famiglia monoreddito di quattro persone può pensare di andare a cena senza dover scendere a compromessi con l’ordine. Del resto, può capitare che per rientrare nel budget si prendano due antipasti da dividere in quattro oppure un paio di primi e altrettanti secondi da assaggiare tutti insieme. E poi beccarsi pure lo scherno (via social) da parte del ristoratore di turno, infastidito da queste comande da poveracci… Trattoria a casa di Rita Ma fortunatamente la ristorazione continua ad essere quel mondo variegato e democratico che tanto ci piace, in cui resistono posti dove ci si accomoda “solo” per mangiare e può farlo chiunque.