Nel segno di Inzaghi Oggi conosce Oaktree Lautaro e Inter distanti

(Di martedì 28 maggio 2024) Novantaquattro punti conquistati, 29 vittorie, 89 gol realizzati grazie ad un gioco brillante e mai speculare. E soprattutto la seconda stella consegnata alla storia. Ora che l’indimenticabile stagione dell’è andata in archivio mentre contestualmente si definiva il passaggio di consegne fra vecchia e nuova proprietà, è più facile programmare il futuro, anche se in realtà la dirigenza si è portata avanti da mesi ingaggiando due calciatori di spessore (Zielinski e Taremi) a parametro zero. La giornata diè da cerchiare sul calendario perché ci sarà il primo contatto frae il mondo. Con il coinvolgimento non solo dei vertici societari, ma anche di Simone, felice di capire come si potrà lavorare con il fondo statunitense.

