Negli Under 23 bravo Biancalani Beltrami che ha corso in solitaria per 130 km a Castelfidardo Zampate di Manfredi e Cavatorta

(Di martedì 28 maggio 2024) Intenso fine settimana per il ciclismo reggiano, con squadre impegnate nei campionati provinciali giovanili, nella categoria23 con respiro anche internazionale e nelle iniziative di avviamento al ciclismo. Partiamo dagli23 con l’attività dellaTsa Tre Colli, il cui gruppo hasia sabato che domenica per la Due giorni marchigiana, appuntamento di richiamo internazionale per23 Elite. Sabato al Gran premio Santa Rita diil 20enne Nicola Rossi ha artigliato il 10° posto alla sprint. Sempre nella stessa prova, lunga fuga di 130 chilometri di Andrea, poi riassorbita dal gruppo. E proprio il 23enne Andreasi è messo in evidenza domenica al Trofeo città digrazie a un 4° posto in volata che ha interessato 18 fuggitivi.

