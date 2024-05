‘Ndrangheta e droga in Lombardia 30 arresti Le mani del clan pure sul Fondo per le Pmi garantito dal Ministero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Trentatra la, il Piemonte e la Calabria certificano lo strapotere dellanel mercato del traffico di stupefacenti. L’indagine condotta dagli investigatori del Servizio Centrale Operativo di Roma e della Squadra mobile di Como, ha portato all’esecuzione di 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 aglidomiciliari. Le persone sotto inchiesta sono accusate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, poi usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell’attività di spaccio per acquistare locali pubblici e finanziare società intestate fittiziamente prestanome e, infine, per avere indebitamente percepito finanziamenti con garanzia pubblica ottenuti attraverso presentazione di falsa documentazione contabile.