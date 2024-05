Nba Boston Celtics alle Finals

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Ivincono 105-102 sul campo degli Indiana Pacers in gara 4 della finale della Eastern Conference, chiudono la serie sul 4-0 e volanoper andare a caccia del 18esimo titolo della propria storia. Isfruttano i 29 punti di Brown, i 26 punti di Tatum, i 17 di Holiday e i 16 di White. Ai Pacers non sono bastati i 24 punti di Nembhard e i 19 di Siakam.aspetta ora di conoscere la finalista della Western Conference. I Dallas Mavericks conducono 3-0 contro i Minnesota Timberwolves e stanno posso conquistare il decisivo 4-0. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .

(Adnkronos) – I Boston Celtics vincono 105-102 sul campo degli Indiana Pacers in gara 4 della finale della Eastern Conference, chiudono la serie sul 4-0 e volano alle Finals per andare a caccia del 18esimo titolo della propria storia. I Celtics sfruttano i 29 punti di Brown, i 26 punti di Tatum, i ... periodicodaily

(Adnkronos) – I Boston Celtics vincono 105-102 sul campo degli Indiana Pacers in gara 4 della finale della Eastern Conference, chiudono la serie sul 4-0 e volano alle Finals per andare a caccia del 18esimo titolo della propria storia. I Celtics sfruttano i 29 punti di Brown, i 26 punti di Tatum, i ... webmagazine24

La vittoria 105-102 sul campo degli Indiana Pacers I Boston Celtics vincono 105-102 sul campo degli Indiana Pacers in gara 4 della finale della Eastern Conference, chiudono la serie sul 4-0 e volano alle Finals per andare a caccia del 18esimo titolo della propria storia. I Celtics sfruttano i 29 ... sbircialanotizia

Playoff NBA, la tripla di Derrick White decide gara-4, con dedica alla panchina di Indiana - Playoff NBA, la tripla di Derrick White decide gara-4, con dedica alla panchina di Indiana - Pur avendo segnato solo una tripla su 8 tentativi fino a quel momento, sul possesso decisivo la mano di Derrick White non ha tremato, realizzando il canestro spezza-parità a 45 secondi dalla fine ... sport.sky

Basket Boston a caccia del 18o anello - Basket boston a caccia del 18o anello - Per la 23a volta (la seconda delle ultime tre stagioni) i boston celtics giocheranno la finalissima di NBA per andare a caccia di quel 18o titolo che permetterebbe loro di staccare i Lakers e di ... bluewin.ch

NBA Playoffs: Pacers spazzati via 4-0, Celtics alle Finals - NBA Playoffs: Pacers spazzati via 4-0, celtics alle Finals - In una gara in cui entrambe le squadre non riescono mai a prendere un vantaggio in doppia cifra sull'altra, alla fine la spuntano i celtics, che ... basketinside