Nba Boston Celtics alle Finals

(Adnkronos) – I Boston Celtics vincono 105-102 sul campo degli Indiana Pacers in gara 4 della finale della Eastern Conference, chiudono la serie sul 4-0 e volano alle Finals per andare a caccia del 18esimo titolo della propria storia. I Celtics sfruttano i 29 punti di Brown, i 26 punti di Tatum, i ... periodicodaily

I Celtics sono a un passo dalle Finals e il 3-0 contro i Pacers nella finale della Eastern Conference racconta non soltanto che Boston ha bisogno di una sola vittoria per tornare a giocarsi il titolo, ma anche che la superiorità della squadra di Mazzulla è sia tecnico che mentale e lo si è visto ... infobetting

I Boston Celtics calano in tris nei Playoff 2024 della NBA! La franchigia del Massachusetts, infatti, batte in rimonta dopo essere scivolata anche a -18 gli Indiana Pacers per 111-114 nella gara-3 delle finali della Eastern Conference e si presenta così alla prossima gara-4 in programma martedì 28 ... oasport