Nardella | Dal lavoro ai migranti in Europa per correggere le storture della destra

(Di martedì 28 maggio 2024) Dario, candidato del Pd alle europee, perché dopo dieci anni da sindaco ha scelto proprio la corsa al Parlamento europeo?“L’esperienza di sindaco e presidente di Eurocities (che rappresenta le 200 maggiori città europee) mi ha indotto a impegnarmi per le istituzioni europee. Da sindaco ho capito quanto l’sia fondamentale per la vita dei cittadini. Dal trasporto pubblico ai servizi per i bambini, dalle politiche sociali alla promozione culturale, non c’è settore nel quale l’non sia decisiva”. Lei è candidato nella circoscrizione Centro, in cui la concorrenza interna al partito è molto forte: il Pd con queste liste rischia di far fuori diversi esponenti di spicco? Si sta consumando, in questa circoscrizione più che altrove, una lotta tra correnti? “Il Pd ha una lista competitiva proprio perché abbiamo tanti candidati conosciuti, competenti e stimati.