Napoli sventata rapina | ladri a casa di Lobotka

(Di martedì 28 maggio 2024) Attimi di tensione per il centrocampista dele della nazionale slovacca, Stanislav. Dei malviventi hanno provato a fare irruzione nel suo appartamento mentre era in. Grande spavento per il centrocampista dele della Slovacchia, Stanislav. Il calciatore, che si è dimostrato uno dei pochi salvabili nella stagione disastrosa del, conclusa da poco con il decimo posto in classifica, dopo il deludente pareggio tra le mura amiche nell’ultimo appuntamento di Serie A contro il Lecce, si stava preparando per raggiungere i propri compagni di nazionale, in vista dei prossimi campionati Europei di calcio, che inizieranno a breve. La preparazione mentale all’evento, però, rischia di essere disturbata: infatti, nella giornata di ieri, dei malviventi hanno provato a intrufolarsi nell’abitazione del numero 68 azzurro.

