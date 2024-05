Napoli su Gudmundsson gravi accuse di violenza | rischia la galera

(Di martedì 28 maggio 2024) Il nome di Albert Gundmundsson del Genoa è stato accostato a quello del, ma per il calciatore islandese ci sono delle brutte notizie. Nel, di fatto, è in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo una stagione davvero pessima, la peggiore dell’era De Laurentiis, il club partenopeo ha tutta l’intenzione di dare una bella sferzata all’intero ambiente. Basti pensare che è già stato nominato il nuovo direttore sportivo, ovvero Giovanni Manna. In queste ultime ore, inoltre, Aurelio De Laurentiis è al lavoro per chiudere la complicatissima trattativa che porterebbe Antonio Conte sulla panchina del. Le parti, infatti, stanno trattando sulla base di ben 60 milioni di euro lordi. Nel frattempo, però, ci sono delle novità che riguardano un obiettivo del mercato azzurro, ovvero Albertdel Genoa.

Mercato Napoli, piace Gudmundsson del Genoa per l'attacco: L'islandese ha svela to dove ha intenzione di giocare la prossima stagione Tra le rivelazioni del campionato di Serie A che sta per volgere al termine è impossibile non menzionare il Genoa di Gilardino. L'uomo di punta del Grifone è però,

Calciomercato Napoli, Gudmundsson nei guai: rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale - Calciomercato napoli, gudmundsson nei guai: rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale - gudmundsson è uno degli obiettivi di mercato del napoli per la prossima estate: il calciatore classe 1997 è stato tra le rivelazioni dell'ultima Serie A, con 16 gol e 5 assist in stagione. ilmattino

