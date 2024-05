Napoli Silvestro FI | Basta al commissariamento camera commercio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024): “Bisogna mettere la parola fine aldelladidi” “Bisogna mettere la parola fine aldelladidi, nel rispetto delle leggi e delle procedure. Allungare i tempi e tenere in stallo la terzadid’Italia danneggia tutti gli imprenditori e l’economia locale. Un ente così importante pere provincia deve tornare a svolgere le sue attività in pienezza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia FrancescoSe ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. .